Rize'de selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor RİZE (İHA) – Rize'de selde hayatını kaybeden iki vatandaş, son yolculuğuna uğurlanıyor.

RİZE (İHA) – Rize'de selde hayatını kaybeden iki vatandaş, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli beldesinde sel ve heyelanlara neden oldu. Yaşanan sel felaketinde Madenli beldesi Yeni Çermenli mevkiinde Ali Uzun kapıldığı sel suları nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşadığı Çayeli ilçesinin Köprübaşı köyündeki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki Havva Tüysüz ise kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selde hayatını kaybeden Ali Uzun, Çayeli ilçesi Merkez Eski Camii'nde saat 11.00'de kılınan cenaze namazının ardından

köyündeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Havva Tüysüz'ün cenazesinin ise yine aynı camide öğle namazından hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verileceği belirtildi. - RİZE

Kaynak: İHA