Rize'de sel ve heyelanların izleri siliniyor
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Rize'de sel ve heyelanların izleri siliniyor

RİZE'de şiddetli yağmurun yol açtığı, 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanların izleri silinmeye çalışılıyor.

Rize'de sel ve heyelanların izleri siliniyor
17.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:01
RİZE'de şiddetli yağmurun yol açtığı, 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanların izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Çayeli ilçesinde balçıkla kaplanan cadde ve sokaklar temizleniyor, altyapı hasarları onarılıyor.  

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de metrekareye düşen 263 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar oldu. Çayeli ilçesinde sele kapılan Ali Uzun (68) hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan Havva Tüysüz de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sel ve heyelanlarda 10 kişi yaralandı, mahsur kalan 125 kişi ise AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve UMKE tarafından tahliye edildi.

SELİN İZLERİ SİLİNİYORKentte, AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. 2 ayrı ekibin yaptığı çalışmalarda, ilk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu. 100'ün üzerinde araç da hasar gördü. Köy ve mahalle yollarının ulaşıma kapandığı kentte, duvarlar çöktü, elektrik, su ve telefon hatlarında arızalar oluştu. Sel ve heyelanların izlerinin silinmeye çalışıldığı Çayeli ilçesinde, balçıkla kaplanan cadde ve sokaklar temizleniyor, alt yapı hasarları onarılıyor.  ENKAZDA EŞYALARINI ARIYORLARMadenli beldesinde evi heyelanda yıkılan Mustafa Karaoğlu, enkaz altında kalan eşyalarını aradı. Enkazdan az sayıda eşyasını çıkarabilen Karaoğlu, yakınlarının yanına yerleşti. Hafta sonu evlenecek Volkan Karaoğlu, düğünü de erteledi. Evin çöktüğünü gördüğünde korku yaşadığını anlatan Karaoğlu "Ben yağmur yağmaya başlayınca, evi izleyip evde bulunan annem ile iki kız kardeşime uyarılarda bulunuyordum. Evden çıkmalarını istedim ama her tarafı su bastığı için evden çıkamadılar, alt kattan üst kata geçerek, balkonda beklemeye başladılar. Heyelan gelmeye başladığında büyük ablam atlamış, gelen komşular küçük ablamı da aldılar ama annem yıkılan evin balkonunda kaldı. Ben de evin çöktüğü o anları görünce koşarak, eve gelmeye çalıştım ama yol kalmamıştı. Her yerde heyelan vardı, her yerden su geliyordu, güç bela eve ulaştım. Eğer alt katta kalsalardı onları kurtaramazdık. Dizi kırılan annemi yol olmadığı için ambulansa ulaştırmak için de büyük sıkıntılar yaşadık. Durumları iyi şimdi. Benim de yarın düğünüm olacaktı, şimdi her şey böyle kaldı" dedi.'BÖYLE BİR AFET YAŞAMAMIŞTIK'Evi balçıkla kaplanan Mustafa Yılmaz ise, "Eve girdikten yarım saat sonra yağmur şiddetini arttırdı. Evin üstünden gelen küçük bir ırmak vardı, bir anda taştı, her taraf sel suları ve balçıkla kaplandı. Zemin kat, evin etrafı, her yer balçıkla kaplı, temizlemeye çalışıyoruz. Evin kolonları zarar görmüş mü henüz göremedik. Böyle bir afet daha önce yaşamamıştık" diye konuştu.'TARİHİN EN BÜYÜK AFETLERİNDEN BİRİ'

Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı da tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "Üç menfez tıkanınca belde merkezini sel suları ve heyelan bastı. Aslında bu yağmura yapacak hiçbir şey yoktu. Şimdi ekiplerle beraber beldedeki bu balçığı temizleyerek hasarı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sabırlı olsunlar, mağduriyetlerini gidereceğiz. Bir an önce mağdur olan vatandaşların evlerine kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Bütün kurumlar ve çevre belediyeler, araç gereç ve ekipleri ile beraber beldemizdeki hasarın giderilmesi için çalışıyorlar. Bölgede çay da başladı. Çay hasadı yapan üreticiler için seyyar çay alımları yapılacak" ifadelerini kullandı.


- Rize

Kaynak: DHA

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