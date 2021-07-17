Rize'de sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Rize'nin Güneysu ilçesi ile Muradiye beldesinde yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerden 5'i bugün cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Rize'nin Güneysu ilçesi ile Muradiye beldesinde yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerden 5'i bugün cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Rize'de önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde sel ve heyelanlar yaşandı. Karali ailesinin evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalırken, dün öğle saatlerinde AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında anne Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali'nin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. Anne ve iki evladı için bugün Rize şehir merkezindeki Sahil Camii'nde Cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Vali Kemal Çeber ile çok sayıda Rizeli katıldı. Namaz sonrası Karali ailesinin tabutları bakanların omuzlarında cenaze aracına konurken, toprağa verilmek üzere Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesine gönderildi.

Selde hayatını kaybeden karı koca son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Muradiye beldesinde selde yıkılan 3 katlı binada cansız bedenleri bulunan Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80) Muradiye Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Rize milletvekilleri, yakınları ve belde sakinleri katıldı. Mert çifti beldedeki aile mezarlıklarında toprağa verildi.

Yine yaşanan afette Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyü eski muhtarı Adem Yanık da evinin yaklaşık 100 metre aşağısında dere yatağında dün ölü bulundu. Yanık için de dün köyünde cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Öte yandan selde Rize'nin Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan'ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı