Rize'de sel ve heyelan anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Rize'de sel ve heyelan anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktıRİZE'de metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 80 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelan anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rize'de sel ve heyelan anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

RİZE'de metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 80 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelan anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kişi aniden taşan dereye kapılmaktan son anda kurtulurken, kurtarma ekipleri de yola taşan dereden güçlükle ilerlediği anlar kaydedildi.

Çayeli ilçesinde sağanağın etkili olduğu pazartesi günü Senoz deresinin taşması soncu mahsur kalanlar, yardım çağrısında bulunmuştu. Derenin yola taşmasına rağmen ekipler, su seviyesinin yüksek olduğu yolda araçları ile ilerleyerek mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin zorlu kurtarma yolculuğu kameraya yansıdı.

Çayeli ilçesinde tıkanan dere yatağına bakmaya giden bir kişi, aniden taşan dereye kapılmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Yakınlarının kayda aldığı görüntülerde 'kaç kaç' diye uyarılan kişi koşarak dere yatağından uzaklaşıyor. Aniden gelen sel ise önüne kattığını sürüklüyor.

Kaynak: DHA