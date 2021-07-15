RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de, sel bölgesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, Dün akşam diğer bakan arkadaşlarla birlikte bölgeye intikal ettik. Tabi burada olağanüstü bir durum var.

Rize'de, sel bölgesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, Dün akşam diğer bakan arkadaşlarla birlikte bölgeye intikal ettik. Tabi burada olağanüstü bir durum var. Belli bölgeler yoğun şekilde yağış aldı. Bizde geceden sabaha kadar müdahale etmeye çalıştık. İlk başlarda kapalı olan yollarımız vardı, acil olarak onları açtık. Şu an için ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yok. Sadece birkaç köyün içinde ulaşamadığımız yerler kaldı. İnşallah onları da bu gece sabaha kadar bitireceğiz dedi.

'SIKINTILARI TELEFİ EDECEĞİZ'

Bölgede temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü ve tüm sıkıntıları telefi edeceklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, İletişim ve haberleşme açısından da kısmen de olsa sıkıntılar yaşadık; ama mobil baz istasyonlarıyla birlikte bu sorunun da üstünden geldik. Şimdi taşkının getirmiş olduğu molozların temizlenmesi çalışmasına başladık. Bizi en çok üzen taraf can kayıplarımızın olması. Onun dışında tüm sıkıntıları kısa sürede telafi edeceğiz. İnşallah en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırdıktan sonra da bir daha böyle afetler olduğu zaman bu kadar hasarın olmaması için de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız diye konuştu.

RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Arda Turan Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 21:49:38. #1.14#

title