Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
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Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)

Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

'OĞLUMUN VE KIZIMIN ODASI YERLE BİR OLDU'Rize'nin merkeze bağlı Yiğitler köyünde heyelan sonucu evinin 2 odası yıkılan Sevil Kabil, yaşadıklarını anlattı.

'OĞLUMUN VE KIZIMIN ODASI YERLE BİR OLDU'

Rize'nin merkeze bağlı Yiğitler köyünde heyelan sonucu evinin 2 odası yıkılan Sevil Kabil, yaşadıklarını anlattı. Kabil, "Çok şiddetli yağmur vardı. Evin arkasından heyelan geleceğini anladım. Çocuklarımı alıp, evden çıktım; 5 dakika sürmedi heyelan geldi. Oğlumun ve kızımın odası yerle bir oldu. Bunu 3'üncü kez yaşıyorum. Korkuyla evde oturuyoruz. Buraya bir duvar yapılsın, başka bir şey istemiyorum. Her şeyimiz gitti. Çocuklarımın hiçbir şeyi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.  


Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)
Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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