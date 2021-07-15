ÇÖKEN 3 KATLI BİNA ENKAZINDA 2 KİŞİ ARANIYOR

Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)Rize'nin merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde meydana gelen heyelanda çöken 3 katlı evin enkazında arama çalışmaları sürüyor.

Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Rize'nin merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde meydana gelen heyelanda çöken 3 katlı evin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Bina enkazındaki 3 kişiden Hacere Mert'in (75) cansız bedenine gece saatlerinde ulaşılmıştı. Yaşlı kadının eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak eve sığınan Batuhan Delihasan enkazda aranıyor.

SEL BÖYLE GELDİ

Rize'de, 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel afetinde dereler saniyeler içerisinde taştı. Kentte birçok derede su seviyesi kısa sürede metrelerce yükseldi. Selin geldiği o anlar kameraya yansıdı.

ARAMALAR SÜRÜYOR, 44 DALGIÇ DEVREDE

Rize??de, AFAD, AKUT, JAK ve İDAK ekiplerinden oluşan 85 kişi karada arama çalışmalarına katılıyor. Trabzon, Giresun ve Samsun'dan getirilen canlı arama ve kadavra köpekleri de bölgede kullanılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 30 personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalgıç da Taşlıdere mevkiinde kayıplara ilişkin arama çalışması başlattı. AFAD'a bağlı İl Müdürlüklerinden 29 dalgıç, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 dalgıç kentte dere yataklarında arama çalışmalarına katılıyor.

HASAR TESPİTİ BAŞLATILDI

Rize Valiliği koordinesinde AFAD bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy beldelerinde hasar tespit çalışmaları başladı.

72 KÖYE ULAŞIM YOK

Kentte sel ve heyelanlar sonucu 72 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yol ağında toplam 29 iş makinesi ve 50 personelle yol açma çalışması yürütüyor. Karayolları ağında hasar gören 6 farklı noktada onarım çalışması başlatıldı.

24 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Sel ve heyelan nedeniyle il genelinde 288 trafo merkezinde arıza meydana geldi. Kentte toplam 24 bin aboneye enerji verilemiyor. Büyükköy beldesine elektrik verilemeyen Arkadere Mahalesinde bir astım hastası ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

103 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemiş köyünde 30 kişi, Ambarlık köyünden ise 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye ulaştırıldı. Güneysu Spor Lisesi yurduna tahliye edilen 15 kişi yerleştirildi. Bölgede Kızılay tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

87 EV, 20 İŞYERİ 11 ARAÇTA HASAR VAR

Sel afetinde il merkezinde 1 ev, Çayeli ilçesinde 3 ev, 6 iş yeri ve 4 araç, Güneysu ilçesinde 81 ev, 14 iş yeri ve 9 araç, Kalkandere İlçesinde 3 ev toplamda 87 ev, 20 iş yeri ve 11 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı