Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
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Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

Rize'de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 2'YE, KAYIP SAYISI 6'YA YÜKSELDİRize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2'ye, kayıp sayısı ise 6'ya yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE, KAYIP SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2'ye, kayıp sayısı ise 6'ya yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.

Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Kentte sel afetinde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu, 4 kişi yaralı kurtarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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