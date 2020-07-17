Rize'de sel sonrası dere yatağındaki binaların yıkımına başlandı Rize'nin Çayeli ilçesinde 13 Temmuz tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından ilçe merkezinde dere yatağında bulunan binaların yıkımına başlandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 13 Temmuz tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından ilçe merkezinde dere yatağında bulunan binaların yıkımına başlandı.

Rize'nin Çayeli ilçesi ve Madenli beldesinde meydanda gelen ve beldede 2 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'ye gelerek afet bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'un incelemelerinin ardından Çayeli ilçesi Eski Pazar Mahallesi'nde dere yatağında bulunan 4 binanın yıkılacağını dile getirmesi üzerine çalışmalar bugün başladı. Çayeli Belediyesi ekipleri tarafından çatıları sökülmeye başlayan binaların ilerleyen günlerde iş makineleriyle tamamen yıkılması planlanıyor. - RİZE

Kaynak: İHA