Rize'de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi
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Rize'de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi

Rize'de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrasında etkilenen 272 trafonun enerjisinin verildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrasında etkilenen 272 trafonun enerjisinin verildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde Merkez, Çayeli ve Güneysu'da toplam 288 trafo enerjisiz kalmış olup, 23 bin 40 abone etkilenmiştir. Yapılan müdahalelerle enerjisiz trafo sayısı 16'ya, abone sayısı 1019'a düşürülmüştür" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Rize'de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi
Rize'de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi
Rize'de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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