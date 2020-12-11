Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası okutuldu.

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası okutuldu.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Şehit Altuğ Verdi'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde Rize ge­ne­lin­de­ki tüm ca­mi­ler­de cuma namazı öncesi hatim duası okutuldu.

Hatim duasının yapıldığı camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.

Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nden yapılan yazılı açık­la­ma­da, "Başta Şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Altuğ Verdi olmak üzere bütün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi şük­ran­la anı­yor, şehit ve gazi aile­le­ri­mi­ze min­net­le­ri­mi­zi sunu­yo­ruz." ifa­desine yer verildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal