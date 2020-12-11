Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası

11.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:56
Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası okutuldu.

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası okutuldu.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Şehit Altuğ Verdi'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde Rize ge­ne­lin­de­ki tüm ca­mi­ler­de cuma namazı öncesi hatim duası okutuldu.

Hatim duasının yapıldığı camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.

Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nden yapılan yazılı açık­la­ma­da, "Başta Şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Altuğ Verdi olmak üzere bütün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi şük­ran­la anı­yor, şehit ve gazi aile­le­ri­mi­ze min­net­le­ri­mi­zi sunu­yo­ruz." ifa­desine yer verildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

İlgili Haberler

Rize'de ayılar, 25 yayla evine zarar verdi
Rize'de ayılar, 25 yayla evine zarar verdi
Azerbaycan'daki kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi
Azerbaycan'daki kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi
Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor
Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Samatta Okan Buruk Pierre Webo Cüneyt Çakır Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:05:59. #1.14#
title