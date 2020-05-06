Rize'de şehir hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek
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Rize'de şehir hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek

Rize'de şehir hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek
06.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:39

RİZE'de inşa edilmesi planlanan şehir hastanesinin, ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan yat limanı sahasında yapılacağı açıklandı.

RİZE'de inşa edilmesi planlanan şehir hastanesinin, ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan yat limanı sahasında yapılacağı açıklandı. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek hastane, 800 yatak kapasiteli olacak.

Rize'de şehir hastanesinin yapımı için bir süredir devam eden yer arayışları sonuçlandı. Hastane, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak hastanede; 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak. Hastanede, Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesi de yer alacak. Rize Şehir Hastanesi, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan Gülbahar Mahallesi'ndeki yat limanı sahasında yapılacak. Kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusu olan Rize'de; Rize-Artvin Havalimanı, Batı Park, Çay Çarşısı Projesi'nden sonra şehir hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş olacak.

YAT LİMANI DOLGUSUNDA ERİYEN TAŞLAR KULLANILMIŞTIRize'de, 1998 yılında Gülbahar Mahallesi sahilinde Rize Belediyesi'nce 200 yat kapasiteli, 800 metre uzunlukta mendireğe sahip yat limanı projesi hazırlandı. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından 1999 yılında temeli atılan yat limanı inşaatı, yaklaşık 1 milyon tona yakın taş nakledildikten sonra 2001'de ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu. Projeye bugünün maliyeti ile yaklaşık 5 milyon lira harcandığı belirtildi. Proje, göreve gelen belediye başkanları tarafından maliyetli olduğu belirtilerek devam ettirilmedi. Ortada kalan projede zamanla dolgu yapılan mendireğin kaybolmaya başlandığı fark edildi. Yat limanı dolgusunda suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı, yüzeyde kalan taşların ise ufalanarak dağıldığı ortaya çıktı.AK PARTİ'Lİ YAZICI: 2020 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize'nin 800 yataklı şehir hastanesine kavuşacağını belirterek, "Denizin üzerinde dolgu ile yat limanı alanına inşaat gerçekleştirilecek. Niye; yat limanı oldu da dolgu oluyor. Böyle birileri şeytanın avukatlığını yapar böyle bir şey de söylenebilir. İyidere Lojistik Merkez liman yapılınca elbette şehirdeki liman da Rize Limanı da bir taraftan bu yat hizmetini görecek bir fonksiyon yüklenecek. Dolayısıyla o yat limanına hastane alanı için 220 dönümlük bir alan oluşacak. Onun üzerinde 800 yataklı, Türkiye'ye yakışır, yaraşır bir kompleks olacak. Bu da 2020 yatırım programında. Dolayısıyla bunun da proje etüt çalışmaları devam ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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