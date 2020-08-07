Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü

RİZE'de tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nde ışık göründü.

Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü
07.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:05

RİZE'de tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nde ışık göründü. Tünelle, Rize merkezden Küçükçayır mevkisine giden 12 kilometrelik yol 3 kilometreye düşerken, ulaşım ise 15 dakika kısalacak.

Rize merkezde yapımına 2015'te başlanılan, Salarha Tüneli'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünelde ışık göründü. 2.9 kilometrelik çift tüpten oluşan tünel için 'ışık göründü' adıyla tören düzenlendi. Törene, AK Parti Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammet Avcı, Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile ilgili kurum amirleri katıldı. Salarha Tüneli'nin içerisine giren protokol, kepçe operatörünün son darbelerine tanık olup, tüneldeki ışığı gördü. Kepçe operatörü son darbeyi vurmadan önce gelenek olduğunu belirterek, protokolden arkadaşları adına bahşiş talep etti. Milletvekili Hayati Yazıcı, bu talebi yerine getirerek operatöre para verdi. 2015 yılında ihalesi yapılarak inşaat çalışmasına başlanılan Salarha Tüneli'nin tamamlanmasıyla, Rize merkezden Küçükçayır mevkisine giden 12 kilometrelik yol 3 kilometreye düşerken, ulaşım ise 15 dakika kısalacak.

TÜNELİ ARAÇLA GEÇTİLERTüneli birbirine bağlayacak son bağlantının da açılmasının ardından tünelin diğer tarafındaki personelde törene katılarak Türk Bayrağı açtı, anı fotoğrafı çektirdi. Törene katılan protokol üyeleri, bir süre yürüdükleri tüneli araçla da geçti. 'RİZE'NİN SOLUK BORUSU'Rize'de ulaşıma nefes aldıracak Salarha Tüneli ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Salarha Tüneli Rize'mizin geleceği, altyapısı için çok önemli bir proje, önemli bir hizmet. Bugün tünelde ışığı gördük, hizmete açıldığı günüde en kısa sürede görürüz inşallah. O gün Rize için bir dönüm noktası olacak" dedi.'ADIM ADIM SONA YAKLAŞIYORUZ'Rize Milletvekili Hayati Yazıcı Rize'de önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek "Rize'nin soluk borusu olarak niteleyeceğimiz Salarha Tünelinde adım adım sona yaklaşıyoruz. Bugün tünelde ışığı görüyoruz, 2021 yılının en geç ilk yarısında çalışmaları tamamlayarak hizmete açılması planlanıyor" diye konuştu. '20 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Rize Valisi Kemal Çeber de "Salarha Tüneli bölgenin uzun zamandır hayalini kurduğu bir rüya. İlimizin çehresini, stratejik gidişatını, kentleşmesini, yerleşimini ve bundan sonra yapılacak yatırımları etkileyecek, ilin kaderi ile ilgili bir proje. Gitgide büyüyen Rize'nin merkezini Salarha bölgesine bağlayacak tünel ile 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek" ifadelerinin kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Güncel
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı Ekonomi
Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ümit Dündar Yaşar Güler Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müjde Ar Seda Sayan Beren Saat Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Ağustos
Şu an buradasınız: Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 18:17:37. #1.15#
title