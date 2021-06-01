Rize'de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak

Rize'de, deniz sezonunun açılması nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak.

Rize'de, deniz sezonunun açılması nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz sezonunun açılması ve ülke genelindeki koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların büyük kısmının sona ermesiyle vatandaşların plaj ve denizleri yoğun şekilde kullanmaya başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, buna bağlı olarak boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla bugünden itibaren Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından gerek denizden gerekse karadan devriye görevlerine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal