Rize'de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak

Rize'de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de, deniz sezonunun açılması nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak.

Rize'de, deniz sezonunun açılması nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz sezonunun açılması ve ülke genelindeki koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların büyük kısmının sona ermesiyle vatandaşların plaj ve denizleri yoğun şekilde kullanmaya başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, buna bağlı olarak boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla bugünden itibaren Rize Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından gerek denizden gerekse karadan devriye görevlerine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri devriye atacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 18:23:29. #1.13#

title