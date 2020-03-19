Rize'de sağlık personeline alkışlı destek RİZE'de vatandaşlar, koronavirüsle aralıksız mücadele eden sağlık personeline balkonlarından ve pencerelerinden alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.

RİZE'de vatandaşlar, koronavirüsle aralıksız mücadele eden sağlık personeline balkonlarından ve pencerelerinden alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak, sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlar ve ıslıklarla koronavirüsle aralıksız mücadele eden sağlık çalışanlarına desteklerini iletti. Kimileri balkonlara kucaklarında çocuklarıyla çıktı. Dakikalarca süren alkışlar sırasında kimileri evlerinin ışıklarını yakıp söndürdü.

"BUNUN PARÇASI OLMAK MUTLULUK DUYDUM'

Sağlık personeline destek veren vatandaşlardan Osman Yetimoğlu, "Sağlık personelimize karşı tüm Türkiye duyarlılık gösterdi. Biz de bunun bir parçası olmak istedik. Az da olsa bir katkımız olsun istedik. Sağlık personelimizin hepsinden Allah razı olsun. Hepsi haklarını helal etsin. Biz de tedbir amaçlı evlerimde kalıyoruz. Gerekmedikçe dışarı çıkmıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA