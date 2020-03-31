Rize'de sağlık çalışanı bir maaşını yardım muhtaç aileye bağışladı Rize'de özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuba Topal, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir maaşını yardıma muhtaç aileye bağışladığını açıkladı.

Rize'de özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuba Topal, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir maaşını yardıma muhtaç aileye bağışladığını açıkladı.

Rize'de Özel Şar Hastanesi'nde görev yapan Tuba Topal, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Rize'de çalışan bir sağlık personeli olarak Kovid-19 nedeniyle geçirdiğimiz bu zor zamanlarda geçim sıkıntısı yaşayan ailemize bir maaşımı hibe ediyorum. Durumu iyi olan bütün vatandaşlarımızdan bu duyarlılığı bekliyorum. Evinde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Genç hemşire, "Sosyal medya hesabından "Hayat Eve Sığar. Evde Kal" çağrılarına da destek verdi. Topal'ın örnek davranışı büyük beğeni aldı.

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır sağlıkçı olarak çalıştığını, son üç aydır Rize'de görev yaptığını belirtti.

Zor zamanlardan birlik ve beraberlik ile çıkılacağına işaret eden Topal, Biz sağlık çalışanları görevlerimizi yapma gayretindeyiz ama bu zor zamanlarda ekonomik anlamda sıkıntıya düşen insanlara da yardım eli uzatmak istedim. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına da destek vereceğim. Bu zor günleri birlikte aşacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA