Rize'de sağanak yağış nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su basan güney çevre yolu trafiğe kapandı.

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su basan güney çevre yolu trafiğe kapandı.

Rize'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, Müftü Mahallesi, Gülbahar Mahallesi, Bağdatlı Mahallesi ve Portakallık Mahallesi'nde güney çevre yolunda da su birikintileri oluştu. Su baskını nedeniyle trafiğe kapanan Güney Çevre Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı