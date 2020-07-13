Rize'de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı
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Rize'de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı

RİZE'de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize- Erzurum yolunu ulaşıma kapattı.

Rize'de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı
13.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:13

RİZE'de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize- Erzurum yolunu ulaşıma kapattı. 

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.


Kaynak: DHA

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