Rize'de sağanak sonrası sel; yol ulaşıma kapandı RİZE'de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize- Erzurum yolunu ulaşıma kapattı.

RİZE'de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize- Erzurum yolunu ulaşıma kapattı.

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA