Rize'de sağanak etkili oluyor (3)

PAZAR'DA SU TAŞKINIRize'nin Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu.

PAZAR'DA SU TAŞKINI

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu. Merkez mahallesi Çarşıbaşı mevkisinde bazı iş yerlerini su bastı. Pazar- Hemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar yaşanırken, ilçede esnaf tıkanan mazgalları kendi imkanları ile açıp, suyu tahliye etmeye çalıştı.

Rukiye MEYVECİ/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci