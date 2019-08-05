Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü (3)

SELDE KAYBOLAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Rize'de şiddetli sağanak sonrası Dörtyol köyünde Salarha Deresi taştı. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

MİNİBÜSTE MAHSUR KALAN 16 KİŞİ KURTARILDI

Dörtyol köyünde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsteki 16 kişi de aynı mevkide mahsur kaldı. Rize Belediyesi ve AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli yere ulaştırdı.

Kaynak: DHA