Rize'de sağanak etkili oldu

RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Rize'de, saat 21: 00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir caddesi göle döndü, otomobiller yollarda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparkları su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

Bir kişinin caddede biriken suyun içine atlaması dikkat çekti.

Kaynak: DHA