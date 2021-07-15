Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
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Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

FELAKETİN BİLANÇOSU: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP, 4 YARALIRize'nin Muradiye ilçesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

FELAKETİN BİLANÇOSU: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP, 4 YARALI

Rize'nin Muradiye ilçesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kentte saat 01.00'a kadar alınan bilgilere göre 1 kişinin syaşamını yitirdiği, 3 kişi ile ilglii kayıp ihbarı yapıldığı belirtilerken, 4 kişinin de enkazlardan yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. 

MAHSUR KALANLAR KURTARILIYORRize'de sel ve heyelanlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Rize'nin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri ile AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştiriliyor.SEL VE HEYELAN RİSKİ SÜRÜYORMeteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Rize'de perşembe günü akşam saatlerine kadar şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını konusunda uyarılarını sürdürdü.

Meteorolojik verilere göre Rize'ye son 24 saat içerisinde metrekareye 219 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.


Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı: 1 ölü, 3 kayıp (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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