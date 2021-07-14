Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (4)
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Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (4)

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (4)3 BAKAN SEL BÖLGESİNE GİDİYORÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de yaşanan ve...

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (4)

3 BAKAN SEL BÖLGESİNE GİDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de yaşanan ve 3 kişinin kayıp olduğu sel felaketi bölgesine gideceği öğrenildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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