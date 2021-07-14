Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (4)

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (4)3 BAKAN SEL BÖLGESİNE GİDİYORÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de yaşanan ve...