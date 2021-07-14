Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)
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Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

HEYELAN ANI KAMERADARize'de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesi Armağan köyü Dereciler mevkisinde heyelan meydana geldi.

HEYELAN ANI KAMERADA

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesi Armağan köyü Dereciler mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlesi nedeniyle yol ulaşım kapandı. Heyelan anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak kütlesinin aşağıya doğru sürüklendiği görülüyor. Pazar ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.


Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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