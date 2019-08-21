Rize'de rüzgarla dönen tek odalı eve ilgi

21.08.2019 13:26

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, emekli Bilal Atasoy'un (89), 10 yıl önce çay bahçesi içine otomobil diferansiyeli kullanarak yaptığı, yerden 2 metre yükseklikte, rüzgarla dönen tek odalı ev, ilgi odağı oldu. Sosyal medyada ünlenen ilginç yapıyı görmeye gelenler, ağaç gölgesinde dönen evi birçok açıdan fotoğraflıyor ve selfie yapıyor.

Güneysu ilçesi Güneli köyünde oturan emekli Bilal Atasoy, 10 yıl önce yaz sıcaklarından bunalıp serinlemek için, çay bahçesi içine yerden 2 metre yükseklikte otomobil diferansiyeli üzerine 6 metrekarelik tek oda ev inşa etti, rüzgarla dönebilmesi için yapı çevresine levhalar yerleştirdi. Fotoğraf ve videolarının sosyal medyada sıkça paylaşılması üzerine rüzgarın yönüne göre dönen tek odalı ev, son günlerde bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oldu. Dönen ahşap yapıyı yakından görüp şaşkınlıklarını gizleyemeyenler, ağaç gölgesindeki ilginç yapının cep telefonu kameralarıyla pek çok açıdan fotoğraflarını çekiyor, selfie de yapıyor. Bazı ziyaretçiler de, rüzgarın etkili olmadığı zamanlarda yapıyı eliyle ittirip döndürmeye çalışıyor. Yoğun ilgi nedeniyle kapalı olan yapının kapısı önünde oturup kendisini rüzgarın şiddetine bırakanlar da, yeşil manzaranın keyfini çıkarıyor.

'HERKES GELİP GÖRMELİ'

Sosyal medyada gördüğü ilginç evi ziyaret eden üniversite öğrencisi Ebru Koçoğlu, "Rize'de çok gezdiğim yer var burayı da görmek istedim. Sosyal medyada gördüm. Rizeliler böyle değişik şeyler yapmayı seviyor. Herkesin burayı gelip görmeli. Yeşilliklerin arasında Rize'de çok yer var ama burası çok güzel" dedi.

'AMACINI BİLMİYORUM AMA GÜZEL'

Arkadaş grubuyla rüzgarla dönen evi görmek için ilçeye gelen Neslihan Aksoy da "Sosyal medyada pek çok kez bu yapının paylaşıldığını gördüm. Arkadaşlarımla birlikte burayı yakından görmek istedik. Ne amaçla yapıldı bilmiyorum ama gerçekten güzel olmuş. Buraları gezen mutlu oluyor" diye konuştu.

METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMİ KURMUŞTU

Öte yandan, Rize'nin Güneysu ilçesinde, dağın yamacına çelik halatla bağlı ev ile rüzgarda dönen çardak inşa ederek gündeme gelen Bilal Atasoy, yine ilginç bir uygulamaya imza atarak, yağış tahmini için, 4 pervaneli meteorolojik erken uyarı sistemi de kurmuştu.

Kaynak: DHA