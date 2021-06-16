Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda iki kişi tutuklandı
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Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda iki kişi tutuklandı

Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda iki kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Rize'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, iki kişinin yasa dışı silah kaçakçılığı yaptığı ve silahları otomobille Rize'den Kayseri'ye götürecekleri bilgisine ulaştı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Liman kavşağında durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 29 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.E. ve G.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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