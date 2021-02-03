Rize'de riskli 5 binanın kontrollü yıkımına başlandı
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Rize'de riskli 5 binanın kontrollü yıkımına başlandı

03.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:17
Rize'de riskli 5 binanın kontrollü yıkımına başlandı

Rize'de, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli ve tehlikeli 5 binanın yıkımına başlandı.

Rize'de, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli ve tehlikeli 5 binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 2 yıldır devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda Piri Çelebi Mahallesi Antika Sokağı'ndaki 5 bina, riskli yapı statüsüne alınarak yıkımına karar verildi.

Vatandaşların ev ve iş yerlerindeki eşyayı boşaltmaları ve çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yıkım işlemlerine, özel firmaya ait iş makineleriyle başlandı. Yıkım işlemlerinin 10 günde tamamlanması planlanıyor.

Rize Belediyesi yetkilileri, yıkımların tamamlanmasının ardından belediye tarafından 5 parselin kamulaştırmasının yapılacağı, 7 binanın ise taşınma işlemlerinin bitmesi sonrası yıkımına başlanılacağını kaydetti.

Toplam 12 binanın yıkılarak açılacak alanda yer altında otopark olmak üzere Rize'nin yöresel ürünlerinin sergileneceği kültür evleri yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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