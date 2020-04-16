Rize'de resepsiyon görevlisi kadın silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü
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Resepsiyon, Rize, Güncel

Rize'de resepsiyon görevlisi kadın silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü

Rize'de bir kişi resepsiyon görevlisi kadını silahla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

16.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:36
Rize'de resepsiyon görevlisi kadın silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü

Rize'de bir kişi resepsiyon görevlisi kadını silahla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ne gelen S.D. resepsiyonda görevli Gamze P. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

S.D, kadına silahla ateş ettikten sonra da bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gamze P'nin başında bekleyen S.D, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gamze P'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

S.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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