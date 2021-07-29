Rize'de refüje çarpan otomobil denizdeki kayaların üzerine düştü: 5 yaralı

Rize'de refüje çarpan otomobilin denizdeki kayaların üzerine düşmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Rize'de refüje çarpan otomobilin denizdeki kayaların üzerine düşmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan Yazıcı (52) idaresindeki 08 AV 330 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde refüje çarptı. Otomobil daha sonra kaldırım ve çelik bariyerleri aşarak deniz kenarında bulunan kayaların üzerine düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yankı Sare Yazıcı (6), Naciye Yazıcı (52), Şengül Aksu (45) ve Ayşe Aksu (87) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal