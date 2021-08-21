Rize'de rafting yaparken akıntıya kapılan genç kızı jandarma kurtardı
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Rize'de rafting yaparken akıntıya kapılan genç kızı jandarma kurtardı

Rize'de rafting yaparken akıntıya kapılan genç kızı jandarma kurtardı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de rafting yaparken botun devrilmesi nedeniyle akıntıya kapılan genç kız, jandarma tarafından kurtarıldı.

Rize'de rafting yaparken botun devrilmesi nedeniyle akıntıya kapılan genç kız, jandarma tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde rafting yapan 5 kişi botun devrilmesi sonucu suya düştü.

Bu kişilerden 3'ü, beraberlerindeki profesyonel rafting sporcusu tarafından kurtarıldı, 17 yaşındaki genç kız ise akıntıya kapıldı.

Fırtına Deresi'nde bir süre sürüklenen genç kız, suya giren jandarma tarafından kıyıya çıkartıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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