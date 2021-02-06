Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş

06.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:40
Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş

RİZE'de filyasyon ekipleri, koronavirüsün son dönemde en fazla cenaze namazlarında ve taziye ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti.

RİZE'de filyasyon ekipleri, koronavirüsün son dönemde en fazla cenaze namazlarında ve taziye ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Rize Valisi Kemal Çeber, "Filyasyon çalışmalarımızda görüyoruz ki pozitif olanlar cenaze ortamında bulunmuş, bir de ev oturmaları, akraba ziyaretleri yapmış. Şu andaki temel riskimiz bunlar" dedi.

Rize'de çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazlarında ve taziye ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bazı cenaze namazlarına pozitif vaka olanların dahi katıldığı, hatta evlerdeki taziyelere bile gittiği belirlendi. Taziye için toplanılan evlerde virüsün yayılması üzerine yetkililer, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Rize Valisi Kemal Çeber son günlerde görünen en büyük riskin cenaze namazları, taziye ziyaretleri olduğunu belirterek bu durumun sağlık çalışanlarını zorladığını söyledi. Çeber, "İnsanlar maske takmaya dikkat ediyor, bazen çift maskeli insanlar da görüyoruz. Hemşehrilerimiz konulan kurallara uyumaya gayret ediyor. Ama cenaze namazı ve taziyeler bizi zorluyor. Filyasyon çalışmalarımızda görüyoruz ki pozitif olanlar cenaze ortamında bulunmuş, bir de ev oturmaları, akraba ziyaretleri yapmış. Şu andaki temel riskimiz bunlar. Biraz daha fazla özen göstererek kısa bir süre içerisinde bu süreci bertaraf edeceğimize inanıyorum" dedi.'HALA ÇOK CİDDİ RİSK ALTINDAYIZ'Pandemi sürecinin hala yoğun bir şekilde yaşandığına dikkat çeken Vali Çeber, "Biliyoruz herkes çok sıkıldı, herkes tam normal hayatı çok özledi, bunaldı ama hala çok ciddi bir risk altındayız. Rize'deki durumda ülkedeki duruma paralel. Bakanlığının açıkladığı rakamlardaki oranları Rize'yi adapte etmek mümkün. Yani ülkedeki seyir azaldığında Rize'deki durumda azalıyor, arttığında bizde de artıyor. Bir ay öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şunu ekleyerek söyleyebilirim. Pandeminin ilk dönemlerinde mayısta, haziranda günlük 10 vakayı geçtiğimizi. İlk gördüğümüzde 'eyvah ne oluyor' diyorduk. Şimdi 'iyiye gidiyoruz' dediğimiz rakamlar bile bu onlu rakamların birkaç katı. Dolayısı ile hala çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.'CENAZELERE GİTMEMEYE ÇALIŞIYORUZ'Rizeliler de cenaze ve taziyelere gitmemeye çalıştıklarını söyledi. Ali Horoz, "Bu süreçte mümkün olduğunca cenazelere gitmemeye çalışıyoruz. Yakın komşun ölüyor, gitme mecburiyetinde kalıyorsun. Ama gidince de dikkat ediyoruz. Taziyelere zaten katılmıyoruz. Telefonla duygularımızı ifade ediyoruz. Zaten cenaze yakınları da gelmeyin diye uyarıyor" dedi.

Ali Bilgin de, "Normal bir zamanda değiliz, cenazelere gitmeyeceğiz, telefonla halledeceğiz taziyeleri. Akraba işi de bitti. Akrabalık ilişkileri de virüs ne zaman biterse o zaman başlayacak" ifadelerini kullandı. 


Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş
Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş
Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş
Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Çiğdem Karaaslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Manço Acun Ilıcalı Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazete Mersin Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 10:44:27. #1.14#
title