Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor

09.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:00
Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor

RİZE'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 12 binanın yıkım işlemleri devam ediyor.

RİZE'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 12 binanın yıkım işlemleri devam ediyor. Dün başlayan yıkım çalışmalarında bugün 2'nci bloğun yıkımı gerçekleştirildi.

Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma oldu. Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa Kuleleri' diye anılmaya başlandı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12 binanın yıkımına dün başlandı. 3 bin 88 metrekarelik alandaki yıkım işlemi bugün 2'nci bloğun yıkımı gerçekleştirildi. 

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binaların yerine yeni binalar inşa edilecek. 


Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor
Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor
Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor
Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fikri Sağlar Donald Trump Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkımı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 14:02:03. #1.14#
title