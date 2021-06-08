Rize'de "Pazar Sahil Müfrezesi Şehitliği" tamamlandı

Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan "Pazar Sahil Müfrezesi Şehitliği" inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan "Pazar Sahil Müfrezesi Şehitliği" inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Rize İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bulunan şehit kabristanlıklarının yapım ve onarım çalışmalarının Şehitlik Yönetmeliğine uygun hazırlanan projeler doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci Dünya Savaşında bölgede mücadele ederek şehadete yürüyen şehitlerimizin kabirleri için Pazar ilçesine bağlı Şehitlik köyünde 2020 yılı temmuz ayında başlanılan anıt inşaatı tamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılan inşaatta 1 şehitlik anıtı, 2 kitabe, 32 şehit mozolesi ve çevre düzenlemesi imalatları gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı