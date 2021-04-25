Rize'de park halindeki beton miksere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
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Rize'de park halindeki beton miksere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Rize'de park halindeki beton miksere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'nin Pazar ilçesinde, minibüsün park halindeki beton mikserine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde, minibüsün park halindeki beton mikserine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu İkiztepe mevkisinde seyir halindeki Hakan Kaya'nın kullandığı 53 ABM 160 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan beton mikserine arkadan çarptı.

Kazada sürücü Kaya ile aynı araçta bulunan Hülya Karabiber yaralandı.

Ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Karabiber, yapılan müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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