Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
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Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı

11.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:58
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı

RİZE'de park halindeki 2 otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

RİZE'de park halindeki 2 otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Taşlıdere Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanındaki otomobile de sıçradı. Otomobiller alev topuna dönerken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çevrede korku yaratan yangında, otomobiller kullanılamaz hale geldi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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