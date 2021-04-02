Rize'de parçalar halinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Rize'de parçalar halinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de parçalar halinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Rize'de bir otomobilde yapılan aramada, parçalara ayrılmış 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Rize'de bir otomobilde yapılan aramada, parçalara ayrılmış 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışma neticesi durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 20 metal silah gövdesi, 20 tetik parçası, 20 horoz parçası, 20 namlu, 15 şarjör, 15 sürgü kapağı, 20 iğne 30 kabza kapağı, 15 testere ağzı, tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen 68 metal parça ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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