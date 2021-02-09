Rize'de özel okul öğrencilerinden Sosyal Medya Okuryazarlığı Çalışması
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Rize'de özel okul öğrencilerinden Sosyal Medya Okuryazarlığı Çalışması

09.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:25
Rize'de özel okul öğrencilerinden Sosyal Medya Okuryazarlığı Çalışması

Rize Bahçeşehir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sonkaya, öğrencilerinin "Sosyal Medya Okuryazarlığı Çalışması" başlattıklarını söyledi.

Rize Bahçeşehir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sonkaya, öğrencilerinin "Sosyal Medya Okuryazarlığı Çalışması" başlattıklarını söyledi.

Sonkaya, okul binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosyal Medya Okuryazarlığı"nın kurallarının belirlenmesi gerektiğini savunarak öğrencilerin bu alanda çalışma başlattıklarını belirtti.

Oyunlardaki korku ve tehlike figürlerinin gençlerin yönelişini değiştirdiğini ifade eden Sonkaya, sosyal medya platformlarına karşı hem ebeveynlerde hem de çocuk ve gençlerde bilinç geliştirmek gerektiğini kaydetti.

Sonkaya, Sosyal Medya Okuryazarlığı Kulübü öğrencilerinin kendi dünyalarında aileleri bilinçlendirme çabasına girişmesinin kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kulübümüz emniyet birimlerinden yardım almak dahil aileleri ve gençleri bilinçlendirici kısa filmler çekerek bu tehlikeli oyunlar konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylelikle hayatın parçası haline gelmiş internetin sunduğu sınırsız medyatik içeriklerin içindeki zararlı unsurlara dikkat çekmiş olacağız. Bu bilinçlendirme çabasının yetişkinler aracılığıyla değil de akranlar aracılığıyla yapılması bizi hedeflerimize daha kısa yoldan taşıyacaktır."

Sosyal Medya Okuryazarlığı Kulübünün bir amacının da dijital güvenliği sağlamak olduğunu belirten Sonkaya, "Verilerin güvenli bir şekilde tutulması, güvenliği ortadan kaldırıcı kullanımlar konusunda bilinç oluşturma bir başka hedef davranışlar arasındadır. Sosyal Medya Okuryazarlığı kulübü aynı zamanda sanal pazarlama gibi geleceğin önemli mesleklerine şimdiden çocukların yeteneklerinin gelişmesine yönelik katkı sunmaktadır. Yani çocuğu 21. yüzyıl becerileriyle donatmakta onu geleceğin mesleklerinin istediği yeteneklere karşın hazır hale getirmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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