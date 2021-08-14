Son dakika: RİZE'DE 'OTURULAMAZ' RAPORLU EV İNŞAATININ, HEYELANDA KAYDIĞI ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: RİZE'DE 'OTURULAMAZ' RAPORLU EV İNŞAATININ, HEYELANDA KAYDIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde heyelan nedeniyle 2 katlı inşaatın bulunduğu yerden kaydığı anlara ait, cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde heyelan nedeniyle 2 katlı inşaatın bulunduğu yerden kaydığı anlara ait, cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir evin balkonundan kayda alınan görüntüde; üst kısmından yol geçen ve tek katlı taş binanın yanında çatı katı görünen 2 katlı inşaatın, zemininde oluşan heyelan sonucu aniden kayarak gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

Son dakika: RİZE'DE 'OTURULAMAZ' RAPORLU EV İNŞAATININ, HEYELANDA KAYDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika: RİZE'DE 'OTURULAMAZ' RAPORLU EV İNŞAATININ, HEYELANDA KAYDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Sağanak yağışlar nedeniyle Ağaran Şelalesi taştı
Sağanak yağışlar nedeniyle Ağaran Şelalesi taştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Seren Serengil
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: RİZE'DE 'OTURULAMAZ' RAPORLU EV İNŞAATININ, HEYELANDA KAYDIĞI ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 20:11:19. #1.16#

title