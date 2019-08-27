Rize'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
N.K. yönetimindeki 34 JL 792 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ünalan köyünde, yol kenarında yürüyen 2 yaşındaki Nursena Azer'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Azer, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü N.K. ise gözaltına alındı.