Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Haberler
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Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Taşlıdere Mahallesi Hopa yolunda ilerleyen Y.B. yönetimindeki 53 AAD 023 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Kübra Kıdal'a çarptı.

Kazada yaralanan Kıdal, Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda araçlar için yeşil ışık yandığı anda küçük kızın koşarak yola girdiği ve otomobilin sağ ön tamponuna çarparak altında kaldığı, otomobildeki kişinin sürücüyü indirerek aracı geri aldığı ve çevredekilerin çocuğa yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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