Rize'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
12.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:15
Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İyidere ilçesi Kalecik köyü D-925 kara yolunda, Hüseyin Şinaforoğlu yönetimindeki 53 AN 005 plakalı otomobil, Murat O'nun kullandığı 55 JU 040 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Şinaforoğlu, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA