Rize'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Rize'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Balıkçı köyünde, İsmail Babal yönetimindeki 53 AAM 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Babal ve otomobilde bulunan eşi Nuran Babal yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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