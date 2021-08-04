Rize'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Rize'nin İyidere ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Rize'nin İyidere ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AC 286 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda Bircan Demir yönetimindeki 53 M 0791 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçti. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal