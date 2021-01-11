Rize'de örtü yangını söndürüldü
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Rize'de örtü yangını söndürüldü

11.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:04
Rize'de örtü yangını söndürüldü

Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer köyü Güngören mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Fındıklı Belediyesi, Kaçkar İtfaiye Gurup Amirliği, Pazar Orman İşletme Müdürlüğü ile AKUT ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 dönümlük alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi ve sağanağın da etkisiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan örtü yangınının, bahçe temizliği sırasında çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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