Rize'de, ormanda kaybolan çocuk aranıyor
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Rize'de, ormanda kaybolan çocuk aranıyor

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan Can Kaya (11) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize'de, ormanda kaybolan çocuk aranıyor
04.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:12

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan Can Kaya (11) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

İkizdere ilçesinde yatılı kursta kalan Can Kaya, arkadaşları ile Tulumpınar köyünde pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında ormana giren Can geri dönmeyince arkadaşlarının ihbarı ile köye jandarma ekipleri geldi. Çevrede yapılan aramalarda izine rastlanılmayan Can için 2 jandarma komando timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinden oluşan 40 kişililik grup ile arama köpeği 'Kır'ın da bulunduğu kapsamlı arama çalışması başlattı. 


Kaynak: DHA

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