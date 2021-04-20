Rize'de orman yangını söndürüldü
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Rize'de orman yangını söndürüldü

Rize'de orman yangını söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Adem AKATİN - Haberler | Güncel

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. 

Ardeşen ilçesi bağlı Şenyurt köyü ile Işıklı mahallesi arasında yer alan Afyon Baba Dağı'nda akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına itfaiye ve orman şefliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler tedbir amacıyla ormanlık alanda bekleyişini sürdürüyor. 


Rize'de orman yangını söndürüldü
Rize'de orman yangını söndürüldü
Rize'de orman yangını söndürüldü
Rize'de orman yangını söndürüldü
Rize'de orman yangını söndürüldü
Rize'de orman yangını söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKATİN

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