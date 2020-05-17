Rize'de orman yangını 6 saatte söndürüldü (2) 6 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜRize'nin Fındıklı ilçesi Sahil mahallesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Pazar Orman İşletme Şefliği ve Fındıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

6 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Rize'nin Fındıklı ilçesi Sahil mahallesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Pazar Orman İşletme Şefliği ve Fındıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç yolu olmadığı için ekiplerin kazma ve küreklerle yayılışının önünü kestiği alevler, kontrol altına alındı. Yangın yapılan müdahale ile 6 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA