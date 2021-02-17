Rize'de olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak

Rize'de olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışının devam etmesi ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı yüz yüze eğitime, 18 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı olan ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı