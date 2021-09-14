Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 15 Nisan 2020'de çalıştığı öğretmenevinde Gamze Pala'yı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Dalançıkar, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün kardeşi Tülay Pala, ailesi, yakınları ve ailenin avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Dalançıkar için Adli Tıp Kurumundan talep edilen rapor okundu. Dalançıkar, ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapora ilişkin soruya, "Rapora bir diyeceğim yoktur." yanıtını verdi.

Sanığın avukatı Ali Sürmen, rapora itiraz ederek yeniden rapor aldırılmasını istedi.

İddia makamı, sanığın cinayeti canavarca hisle veya eziyet çektirerek gerçekleştirerek ve kasten öldürdüğü gerekçesiyle TCK'nin 82/1-a, 53, 54, 63 maddelerince cezalandırmasını istedi.

Sanık avukatının Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin itirazlarını reddeden mahkeme heyeti, Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının 4'üncü ATK İhtisas Kurulundan dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Mehmet Erdem Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:52:25. #1.17#