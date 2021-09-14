Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi
Rize'nin Fındıklı ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 15 Nisan 2020'de çalıştığı öğretmenevinde Gamze Pala'yı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Dalançıkar, SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Duruşmada, maktulün kardeşi Tülay Pala, ailesi, yakınları ve ailenin avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.
Duruşmada, sanık Dalançıkar için Adli Tıp Kurumundan talep edilen rapor okundu. Dalançıkar, ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapora ilişkin soruya, "Rapora bir diyeceğim yoktur." yanıtını verdi.
Sanığın avukatı Ali Sürmen, rapora itiraz ederek yeniden rapor aldırılmasını istedi.
İddia makamı, sanığın cinayeti canavarca hisle veya eziyet çektirerek gerçekleştirerek ve kasten öldürdüğü gerekçesiyle TCK'nin 82/1-a, 53, 54, 63 maddelerince cezalandırmasını istedi.
Sanık avukatının Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin itirazlarını reddeden mahkeme heyeti, Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının 4'üncü ATK İhtisas Kurulundan dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.