Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi
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Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Rize'nin Fındıklı ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 15 Nisan 2020'de çalıştığı öğretmenevinde Gamze Pala'yı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Dalançıkar, SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada, Gamze Pala'nın kardeşi Kudret Pala, ailesi, yakınları ve ailenin avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Gamze Pala'nın avukatının, eksiklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istediği duruşmada, tanıkların da ifadelerine başvuruldu.

Sanık Savaş Dalançıkar, savunmasında, "Bir ara maktulün parmağındaki yüzüğü görünce ne anlama geldiğini sordum. O da bana, 'Sana mı kaldım' demişti. Olay günü de arkadaşlarımla alkol içerken maktulün sosyal medya hesaplarına ve fotoğraflarına bakmıştım. Tüm bu olaylardan dolayı psikolojim bozulmuştu." dedi.

Sanık müdafi avukatı Ali Sürmen, müvekkilin SGK'lı olmadığı için Sağlık Bakanlığına ait Medula sisteminden kullanmış olduğu yeşil reçeteli tüm ilaçların dökümünün alınarak hem kullandığı ilaçlar hem de tedavi gördüğü hastanelerin daha sağlıklı şekilde tespit edileceğini kaydederek bu konuda diğer eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi, sanığın akıl sağlığının belirlenmesi için rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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